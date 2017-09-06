СБУ перекрила потужний трафік наркопрепаратів на Прикарпатті

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили на Івано-Франківщині контрабанду наркотичних препаратів.

Правоохоронці встановили, що четверо місцевих жителів замовляли в Європі нарковмісні таблетки «Subutex», координували їх перевезення через кордон та реалізовували на території області.

Оперативники спецслужби затримали двох учасників групи під час контрабанди партії у понад шість з половиною тисяч пигулок. За висновками експертів, вартість вилученого препарату на «чорному ринку» становить майже мільйон двісті тисяч гривень.

Одночасно в Івано-Франківську співробітники СБ України провели обшуки в учасників угруповання. Вдома в організатора правоохоронці виявили двадцять три тисячі євро та понад два кілограми марихуани. За місцем проживання ще одного з наркоділків вилучено триста грамів амфетаміну та близько ста грамів марихуани.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ