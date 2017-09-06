У Лисичанську суд обрав запобіжний захід чотирьом безжальним вбивцям

У Лисичанську суд обрав запобіжний захід чотирьом безжальним вбивцям

11:21 06.09.2017
У Лисичанську суд обрав запобіжний захід чотирьом безжальним вбивцям

Лисичанською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2017 року четверо чоловіків, перебуваючи в помешканні спільного знайомого, розпивали спиртні напої. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин вони посварилися, та троє з них, діючи за попередньою змовою, побили свого «товариша», спричинивши загалом не менше 20 ударів кулаками та ногами по голові та іншим частинам тіла.

Наступного дня, повернувшись до оселі, де вони залишили потерпілого, чоловіки знову нанесли йому кулаками та ногами по голові та інших частинах тіла не менше 15 ударів, від яких останній помер на місці.

Наразі троїм чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 2 ст. 115 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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