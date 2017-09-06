У Маріуполі через недбалість начальника травмувався працівник

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ремонтно-будівельної дільниці Служби головного енергетика підприємства ТОВ «СРЗ» допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Внаслідок вказаних дій тесляр-судновий отримав травму, через яку йому ампутували пальці.

Наразі Маріупольською місцевою прокуратурою №1 повідомлено про підозру посадовій особі ТОВ «СРЗ» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області