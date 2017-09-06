Четверо людей потрапили до лікарні через ДТП на трасі Київ-Чоп

Четверо людей потрапили до лікарні через ДТП на трасі Київ-Чоп

11:42 06.09.2017
Четверо людей потрапили до лікарні через ДТП на трасі Київ-Чоп

Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика, пасажири якого отримали травми, виїхав на смугу зустрічного руху.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Тухолька Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Астра», 22-річний мешканець Закарпаття, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом «МАН», яким керував 53-річний мешканець Закарпатської області.

Внаслідок зіткнення травмовано чотирьох пасажирів легковика: двоє мешканців Волинської області, чоловік та жінка віком 55 років, а також 22-річна мешканка Закарпаття та її однорічний син.

Усі вони госпіталізовані у Сколівську центральну районну лікарню.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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