У Маріуполі рятувальники дістали з річки тіло чоловіка
У Маріуполі рятувальники дістали з річки тіло чоловіка
06 вересня о 00:29 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про те, що у річці Кальміус, поблизу вул. Боткіна у м. Маріуполь Донецької області, потонув чоловік.
Рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, які виїхали до місця події, за допомогою багра дістали тіло затонулого на берег та передали родичам та представникам поліції. Загиблим виявився місцевий мешканець, 1966 року народження.
Від Головного управління залучалось 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
Обставини події наразі встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області