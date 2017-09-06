На Львівщині бійці ДСНС врятували жінку після спроби самогубства

На Львівщині бійці ДСНС врятували жінку після спроби самогубства

16:20 06.09.2017
На Львівщині бійці ДСНС врятували жінку після спроби самогубства

06 вересня о 01:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Дрогобичі по вул. Бориславська, з моста висотою 10 м в річку стрибнула жінка, 1974 року народження.

На місце події негайно виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 5 м. Дрогобич.

Рятувальники витягнули жінку з води та передали працівникам медичної служби.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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