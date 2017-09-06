На Львівщині бійці ДСНС врятували жінку після спроби самогубства
На Львівщині бійці ДСНС врятували жінку після спроби самогубства
06 вересня о 01:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Дрогобичі по вул. Бориславська, з моста висотою 10 м в річку стрибнула жінка, 1974 року народження.
На місце події негайно виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 5 м. Дрогобич.
Рятувальники витягнули жінку з води та передали працівникам медичної служби.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області