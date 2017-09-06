На Прикарпатті під час пожежі жахливо загинула молода жінка

На Прикарпатті під час пожежі жахливо загинула молода жінка

19:00 06.09.2017
На Прикарпатті під час пожежі жахливо загинула молода жінка

О 13:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Люча Косівського району.

До місця виклику одразу ж направлено вогнеборців Державного пожежно-рятувального поста селища Яблунів, Державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Косів. До місця виклику прибула і добровільна пожежна дружина села Люча.

Як з’ясувалося, загорання виникло в приміщенні кухні магазину-кафе «Кури-гриль». На пожежі виявлено тіло працівниці закладу, 1996 р.н.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби.

О 14:24 пожежу на площі 15 м.кв було локалізовано, а о 14:53 – ліквідовано.

До гасіння залучалися 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області

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