На Буковині старенький дідусь загинув внаслідок власної необачності

На Буковині старенький дідусь загинув внаслідок власної необачності

13:40 06.09.2017
На Буковині старенький дідусь загинув внаслідок власної необачності

Під час пожежі у житловому будинку у селі Динівці Новоселицького району загинув 76-річний місцевий мешканець. Чоловік проживав в будинку сам. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. Власник помешкання запалив цигарку та ліг відпочити.

Заснувши, чоловік не відчув, як недопалок випав з його рук. Недопалок потрапив у постільні речі та спричинив їх загорання.

Те, що трапилася пожежа, помітила сусідка, яка вранці прийшла до житлового будинку. Жінка відчула запах диму та одразу покликала на допомогу. Оскільки пожежа була незначною, місцевим мешканцям вдалося самотужки впоратися з вогнем.  Та, на жаль, врятувати життя власнику помешкання вони вже не могли.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу м. Новоселиці для встановлення остаточної причини смерті.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернівецькій області

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