На Львівщині врізався у бордюр та перекинувся легковик, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:30 на вулиці Фабричній у місті Жидачів.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді 100», 26-річний мешканець міста Жидачів, не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини дороги, де скоїв зіткнення з бетонним бордюром, після чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди водія госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забійні рани лобової ділянки голови та обличчя», стан стабільно важкий. У лікарню також потрапила пасажирка автомобіля, 36-річна мешканка Жидачева, з діагнозом: «відкритий перелом нижньої третини лівої гомілки, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області