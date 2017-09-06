На Львівщині мікроавтобус під час ДТП врізався у легковик, є поранені

На Львівщині мікроавтобус під час ДТП врізався у легковик, є поранені

14:20 06.09.2017
На Львівщині мікроавтобус під час ДТП врізався у легковик, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:30 на автодорозі Львів – Шегині в селі Берегове, Мостиського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 55-річний житель Івано-Франківської області, скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням 22-річного мешканця Мостиського району.

Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку, забій правого плеча».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матерілами ВК ГУНП у Львівській області

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