На Львівщині мікроавтобус під час ДТП врізався у легковик, є поранені
На Львівщині мікроавтобус під час ДТП врізався у легковик, є поранені
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:30 на автодорозі Львів – Шегині в селі Берегове, Мостиського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 55-річний житель Івано-Франківської області, скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням 22-річного мешканця Мостиського району.
Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку, забій правого плеча».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матерілами ВК ГУНП у Львівській області