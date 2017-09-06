У Харкові випадкові перехожі знайшли скелетоване тіло жінки
У Харкові випадкові перехожі знайшли скелетоване тіло жінки
Повідомлення про подію надійшло до Холодногірського відділу поліції о 10:30 від перехожого.
На вулиці Котлова слідчо-оперативною групою було виявлено скелетоване тіло невідомої жінки, вік якої встановити було неможливо.
На тілі загиблої видимих ознак насильницької смерті експертами не виявлено.
Подія внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. За даним фактом проводиться перевірка, встановлюється особа загиблої та причини смерті.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області