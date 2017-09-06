У Маріуполі під час підземних робіт жахливо загинув робітник

У Маріуполі під час підземних робіт жахливо загинув робітник

13:00 06.09.2017

До чергової частини Центрального відділу поліції Маріуполя надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про те, що по пр. Миру під час проведення підземних робіт загинув робітник

На місці працювала слідчо-оперативна група, представники ГСЧС.

В ході опитування його колег, які працювали над укладанням труб на даній ділянці, було встановлено, що під час проведення підготовчих робіт на глибину близько 3-х метрів спустився 34-річний слюсар. Стався надкол ґрунту, і потерпілого засипало землею. Врятувати його не вдалося.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей" Кримінального Кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.