У Маріуполі під час підземних робіт жахливо загинув робітник
У Маріуполі під час підземних робіт жахливо загинув робітник
До чергової частини Центрального відділу поліції Маріуполя надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про те, що по пр. Миру під час проведення підземних робіт загинув робітник
На місці працювала слідчо-оперативна група, представники ГСЧС.
В ході опитування його колег, які працювали над укладанням труб на даній ділянці, було встановлено, що під час проведення підготовчих робіт на глибину близько 3-х метрів спустився 34-річний слюсар. Стався надкол ґрунту, і потерпілого засипало землею. Врятувати його не вдалося.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей" Кримінального Кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області