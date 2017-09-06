В Одесі правоохоронці розкрили чергову схему незаконного збагачення митників

Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції, працівники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та співробітники Державної прикордонної служби України задокументували групу осіб, які на території Одеського морського торгівельного порту здійснювали неналежним чином розмитнення вантажу.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та зловживання владою, оперативники обласного управління захисту економіки викрили злочинну схему незаконного переміщення контрабандних товарів через державний кордон України.

Правоохоронці встановили, що службові особи Одеської митниці Державної фіскальної служби, за попередньою змовою з представниками одного з місцевих підприємств та посадовцями відділу протидії митним правопорушенням складали завідомо фіктивні документи про огляд контейнерів з вантажем, а саме вносили недостовірні відомості про найменування товару.

Наприкінці серпня на території Одеського морського торгівельного порту було проведено розмитнення вантажу, отримувачем якого є одне з підприємств міста.

Правоохоронці встановили, що правопорушники внесли завідомо неправдиву інформацію в декларації розмитнення товарів, зменшивши сплату обов’язкових митних платежів. Чим завдали збитків державі на суму 2 мільйона гривень.

Оперативниками Департаменту захисту економіки, працівниками Генеральної прокуратури України та прикордонниками було проведено санкціоновані обшуки на території Одеського морського торгівельного порту, під час якого установлено три контейнери з одягом відомих світових виробників, які ввезені на територію країни поза митним контролем.

Вартість вилученого майна сягає понад 12 мільйонів гривень.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України