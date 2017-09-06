Троє людей постраждали під час ДТП у Ковелі

Троє людей постраждали під час ДТП у Ковелі

20:30 06.09.2017
Троє людей постраждали під час ДТП у Ковелі

На вулиці Сагайдачного у Ковелі «Chevrolet Aveo» зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Jetta». В результаті автопригоди постраждали пасажири «Volkswagen». За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Автопригода трапилася близько опівночі. Керуючи автомобілем «Chevrolet Aveo», 32-річний мешканець Ковельського району, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Jetta», за кермом якого перебував 61-річний ковельчанин.

У результаті зіткнення троє пасажирів «Volkswagen», двоє жителів Ковельського району 43 та 34 роки та 20-річний житель Володимир-Волинського району, отримали тілесні ушкодження. Ніхто не госпталізовувався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування.

За матеіалами ВК ГУНП у Волинській області

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