Троє людей постраждали під час ДТП у Ковелі
Троє людей постраждали під час ДТП у Ковелі
На вулиці Сагайдачного у Ковелі «Chevrolet Aveo» зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Jetta». В результаті автопригоди постраждали пасажири «Volkswagen». За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Автопригода трапилася близько опівночі. Керуючи автомобілем «Chevrolet Aveo», 32-річний мешканець Ковельського району, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Jetta», за кермом якого перебував 61-річний ковельчанин.
У результаті зіткнення троє пасажирів «Volkswagen», двоє жителів Ковельського району 43 та 34 роки та 20-річний житель Володимир-Волинського району, отримали тілесні ушкодження. Ніхто не госпталізовувався.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування.
За матеіалами ВК ГУНП у Волинській області