У Кривому Розі поліція ліквідувала банду торгівців важкими наркотиками

У Кривому Розі поліція ліквідувала банду торгівців важкими наркотиками

14:42 06.09.2017
У Кривому Розі поліція ліквідувала банду торгівців важкими наркотиками

Співробітники кримінальної поліції затримали членів організованої групи, яка тривалий час збувала наркотичні засоби на території м. Кривий Ріг.

В ході трьох обшуків було вилучено 1600 мл опію, 2 кг концентрату макової соломки, так званий «маляс», розфасований в одноразові пластикові контейнери, ручну гранату РГД-5 та значну суму грошових коштів. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько 2 млн. 700 тис. гривень.

Усі вказані речовини та гранату направили на експертизу.
Операція проводилася в рамках розслідування кримінального провадження оперативниками і слідчими Криворізького відділу поліції, інспекторами з дорожнього нагляду та співробітниками патрульної поліції особливого призначення.

Організатором злочинної групи був 39-річний місцевий мешканець, який раніше ніколи не мав проблем із законом. 56-річний та 36-річний члени групи вже притягалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Всіх трьох зловмисників затримано. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.

На теперішній час встановлюються усі обставини справи, проводяться оперативні заходи з метою встановлення каналів надходження наркотичної речовини та причетних до збуту осіб.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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