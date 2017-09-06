На Закарпатті спритники продавали боєприпаси та наркотики на СТО

Завдяки скоординованій та злагодженій роботі прокуратури області та Управління СБУ в Закарпатській області досягнуто суттєвих результатів у сфері протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, у тому числі щодо їх контрабанди.

Зокрема, за процесуального керівництва прокуратури області викрито групу осіб, яка на території Тячівського району, під прикриттям діяльності станції технічного обслуговування автомобілів, організувала збут особливо небезпечних наркотичних речовин, а саме метамфетаміну і канабісу.

Встановлено, що на цій же СТО реалізовувалися також і бойові припаси. При черговіцй спробі збуту зазначених наркотичних засобів було затримано двох осіб. У результаті проведення санкціонованих обшуків станції техобслуговування та за адресами проживання зловмисників, слідчими виявлено та вилучено метамфетамін та близько 70 стебел коноплі.

Вказаним особам вже оголошено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні чи збуті наркотичних засобів та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

Стосовно злочинців за клопотанням органу досудового розслідування обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Крім цього, прокуратурою області спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області на митному пості «Вилок» було затримано чоловіка при спробі незаконного вивезення через державний кордон України і Європу особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу.

Вже встановлено, що громадянин України за допомогою скотчу розмістив 9 пакетів із канабісом загальною масою понад 571 грам на різних ділянках власного тіла. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні контрабанди наркотичних засобів (ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 305 КК України) та за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області