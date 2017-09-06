На Луганщині чоловіка судитимуть за опір та напад на поліцейських

В ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року співробітники Управління патрульної поліції в містах Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному Департаменту патрульної поліції отримали повідомлення про вчинення кримінального правопорушення мешканцем Сєвєродонецька та, прибувши на місце події, виявили чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження своїй матері.

При проведенні первинних слідчих дій на місці вчинення вказаного кримінального правопорушення, підозрюваний, з метою перешкоджання працівникам патрульної поліції, вчинив активну фізичну протидію, під час якої умисно заподіяв правоохоронцям тілесні ушкодження. Для припинення протиправних дій підозрюваного правоохоронці були вимушені застосувати табельну вогнепальну зброю.

Згодом чоловіку було обрано запобіжний захід. Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Санкцією ч. 2 ст. 342 КК України передбачено покарання у виді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 2 років; санкція ч. 2 ст. 345 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області