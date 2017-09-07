На Вінниччині СБУ затримала на хабарі підполковника поліції

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою, внутрішньою безпекою поліції викрили на хабарі тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з відділень поліції Вінниччини. Операція відбулася за сприяння начальника Головного управління обласної Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав тридцять тисяч гривень від місцевого підприємця. За ці гроші зловмисник обіцяв не реєструвати кримінальне провадження через виявлені порушення правил охорони або використання надр.

Співробітники спецслужби затримали начальника поблизу будівлі відділення під час отримання останнього «траншу» хабара у розмірі десять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Підполковника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ