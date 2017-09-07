На Хмельниччині СБУ взяла на хабарі головного лікаря медзакладу
На Хмельниччині СБУ взяла на хабарі головного лікаря медзакладу
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на хабарі головного лікаря одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Правоохоронці встановили, що посадовець, який також є депутатом районної ради, вимагав п’ятсот доларів США від місцевого мешканця за сприяння у працевлаштуванні його родички медичною сестрою в амбулаторію.
Співробітники спецслужби затримали головного лікаря у службовому кабінеті після отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ