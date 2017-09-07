СБУ затримала за хабарництво депутата облради Вінниччини

СБУ затримала за хабарництво депутата облради Вінниччини

03:03 07.09.2017
СБУ затримала за хабарництво депутата облради Вінниччини

Співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі депутата Вінницької обласної ради.

Правоохоронці встановили, що депутат, який також є головою однієї з комісій облради, вимагав три тисячі доларів США від місцевого підприємця. У таку суму посадовець оцінив сприяння у затвердженні пакету документів, необхідних для дозволу на видобуток пісковиків у Ямпільському районі. Голова комісії також обіцяв включити розгляд цього питання на сесії облради.

Співробітники спецслужби затримали депутата у робочому кабінеті, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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