СБУ затримала за хабарництво депутата облради Вінниччини
СБУ затримала за хабарництво депутата облради Вінниччини
Співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі депутата Вінницької обласної ради.
Правоохоронці встановили, що депутат, який також є головою однієї з комісій облради, вимагав три тисячі доларів США від місцевого підприємця. У таку суму посадовець оцінив сприяння у затвердженні пакету документів, необхідних для дозволу на видобуток пісковиків у Ямпільському районі. Голова комісії також обіцяв включити розгляд цього питання на сесії облради.
Співробітники спецслужби затримали депутата у робочому кабінеті, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ