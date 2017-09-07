Поліція розкрила озброєний напад на кредитну спілку у Хмельницькому

Поліція розкрила озброєний напад на кредитну спілку у Хмельницькому

00:02 07.09.2017
Поліція розкрила озброєний напад на кредитну спілку у Хмельницькому

Працівники поліції Вінницької та Хмельницької областей провели спільну операцію по затриманню зловмисника, який наприкінці серпня напав на кредитну спілку у місті Хмельницькому.

Тоді злодій, погрожуючи пістолетом менеджерові установи, забрав з каси 2 тисячі гривень та особисту сумку чоловіка, у якій знаходився його мобільний телефон та планшет, і зник з місця події.

Діяв нападник досить зухвало — обрав установу у дуже людному місці неподалік залізничного вокзалу та навіть не ховав обличчя під маскою.
Згодом працівники поліції з‘ясували, що 48-річний підозрюваний у сукупності має за плечима 26 років перебування за ґратами за вчинення різного роду крадіжок.

Чоловік — уродженець Хмельниччини, але останнім часом мешкав у Вінниці. Минулого року саме там він викрав у одного з місцевих мешканців нагородний пістолет, з яким і прийшов згодом грабувати хмельницьку кредитку спілку.
Під час обшуків у його помешканні знайшли безліч речей, які свідчать про причетність чоловіка і до низки інших злочинів. Зокрема, серед вилученого — багато чужих документів (паспорти, водійські посвідчення) та кредитних карток.

Наразі зловмисник взятий під варту. Йому оголошено підозру у злочині, передбаченому ч. 3 статті 187 Кримінального кодексу України розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи інше сховище. Також вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за низкою інших статей, які передбачають відповідальність за крадіжки, викрадення та незаконне зберігання зброї.

Розслідування у даній справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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