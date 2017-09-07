У Бердянську поліцейські затримали серійного домушника-гастролера

Працівники кримінальної поліції викрили раніше засудженого зловмисника, на рахунку якого понад десяток крадіжок. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Із заявами до правоохоронців звернулися мешканці Бердянська з повідомленнями про крадіжки з помешкань. Злодій потрапляв до приватних будинків та квартир шляхом віджиму пластикових вікон, в деяких випадках - пошкодивши замки або вибивши двері. Крадія цікавили гроші, ювелірні вироби, побутова техніка та електроінструменти.

Оперативники встановили, що до вказаних злочинів причетний раніше засуджений мешканець Харківської області 1979 року народження. Поліцейські затримали зловмисника під час скоєння чергової крадіжки.

Частина викраденого майна вилучена правоохоронцями, відпрацьовуються можливі місця збуту решти речей.

На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Встановлена причетність затриманого до 13 крадіжок на території курортного містечка. Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області