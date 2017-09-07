На Полтавщині невідомі у масках побили сторожа оптової бази

На Полтавщині невідомі у масках побили сторожа оптової бази

01:01 07.09.2017
На Полтавщині невідомі у масках побили сторожа оптової бази

На Полтавщині невідомі здійснили розбійний напад на сторожа підприємства4-го вересня, близько 2-ї ночі, група осіб в масках напали на сторожа оптової бази у місті Лубни та завдали йому тілесних ушкоджень.

Поліцейські Лубенщини, з метою встановлення осіб злочинців, проводять першочергові оперативно-пошукові заходи, у тому числі і перевірки транспортних засобів, які рухаються містом.

Правоохоронці звертаються до водіїв, які можливо, вночі проїжджали вулицею Метеорологічною у Лубнах та мають інформацію про підозрілих осіб, або відео з регістраторів автомобілів, невідкладно надати всю наявну інформацію в поліцію будь-яким зручним способом.

За інформацією Лубенського відділу поліції Полтавщини.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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