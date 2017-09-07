У Запоріжжі чоловік забив жінку на смерть та сам повідомив про це поліцію

До десяти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який у Заводському районі Запоріжжя наніс смертельні тілесні ушкодження співмешканці.

Днями, близько 23:00, за місцем мешкання під час вживання спиртних напоїв 35-річний чоловік побив 33-річну співмешканку. Наступного вечора жінка померла. Чоловік викликав «швидку допомогу» та поліцію.

На сьогодні триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області