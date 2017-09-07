У Запоріжжі чоловік забив жінку на смерть та сам повідомив про це поліцію

У Запоріжжі чоловік забив жінку на смерть та сам повідомив про це поліцію

06:06 07.09.2017
У Запоріжжі чоловік забив жінку на смерть та сам повідомив про це поліцію

До десяти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який у Заводському районі Запоріжжя наніс смертельні тілесні ушкодження співмешканці.

Днями, близько 23:00, за місцем мешкання під час вживання спиртних напоїв 35-річний чоловік побив 33-річну співмешканку. Наступного вечора жінка померла. Чоловік викликав «швидку допомогу» та поліцію.

На сьогодні триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.