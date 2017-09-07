Запорізька поліція затримала злочинця, який вбив людину на очах дитини

Запорізька поліція затримала злочинця, який вбив людину на очах дитини

07:20 07.09.2017
Запорізька поліція затримала злочинця, який вбив людину на очах дитини

Оперативники та бійці спецпідрозділу розшукали та затримали підозрюваного у тяжкому злочині, скоєному в 2016 році. Тоді зловмисник в присутності дитини вбив чоловіка та переховувався від поліції.

«Працівники карного розшуку Дніпровського відділу поліції спільно з підрозділом поліції особливого призначення «КОРД» в одному з сіл Запорізького району затримали розшукуваного - раніше засудженого підозрюваного у скоєнні резонансного вбивства», - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.

27 вересня 2016-го року, близько 19 години, біля будинку по вулиці Маршала Чуйкова в місті Запоріжжя в ході раптово виниклого конфлікту зловмисник в присутності малолітньої дитини наніс 34-річному потерпілому удар в область голови. Від отриманого удару потерпілий помер на місці.

Слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час першочергових слідчих дій особа нападника одразу була встановлена. Раніше засудженому 38-річному зловмиснику заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину та оголосили його в розшук.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Згідно санкції інкримінованої статті, на чоловіка може чекати до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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