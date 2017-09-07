На Прикарпатті під час пожежі у кафе жахливо загинула молода стажерка

На Прикарпатті під час пожежі у кафе жахливо загинула молода стажерка

07:40 07.09.2017
На Прикарпатті під час пожежі у кафе жахливо загинула молода стажерка

В одному із сіл Косівського району в приміщенні кафе-бару під час роботи закладу виникла пожежа.

На місце події для її локалізації прибули працівники місцевої рятувальної служби та медики, котрі виявили тіло дівчини 18.09.1996р.н., жительки Косівщини.

На місце події прибули також і працівники слідчо-оперативної групи Косівського відділу поліції. Встановлено, що попередньою причиною пожежі могло бути необережне поводження з вогнем під час користування газовою плиткою. Остаточна причина пожежі буде встановлена після проведення еспертиз.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження передбачене ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального Кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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