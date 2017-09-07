На Закарпатті син вбив батька та спробував скоїти самогубство

У селі Негрово Іршавського району 50-річний місцевий мешканець задушив свого 77-річного батька.

Повідомлення про насильницьку смерть чоловіка надійшло на лінію «102» від лікарки швидкої, яку на місце події викликали сусіди.



Як з‘ясували слідчі, сьогодні в обід між 50-річним негрівчанином, який страждає на психічні розлади, та його 77-річним батьком трапився конфлікт, у результаті якого син задушив пенсіонера.

Усвідомивши, що він накоїв, підозрюваний спробував накласти на себе руки, отруївшись газом.



Після того, як покінчити з життям у чоловіка не вийшло, він вийшов на вулицю і почав кричати про те, що вбив батька. На крики відреагували сусіди, які й викликали швидку.



Лікарі, що прибули на місце події, констатували смерть 77-річного мешканця Негрова.



Як зауважує заступник начальника слідчого управління поліції Закарпаття підполковник поліції Володимир Мага, станом на тепер підозрюваного затримано у порядку статті 208 КПК.

Йому інкримінується частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

