На Закарпатті син вбив батька та спробував скоїти самогубство
На Закарпатті син вбив батька та спробував скоїти самогубство
У селі Негрово Іршавського району 50-річний місцевий мешканець задушив свого 77-річного батька.
Повідомлення про насильницьку смерть чоловіка надійшло на лінію «102» від лікарки швидкої, яку на місце події викликали сусіди.
Як з‘ясували слідчі, сьогодні в обід між 50-річним негрівчанином, який страждає на психічні розлади, та його 77-річним батьком трапився конфлікт, у результаті якого син задушив пенсіонера.
Усвідомивши, що він накоїв, підозрюваний спробував накласти на себе руки, отруївшись газом.
Після того, як покінчити з життям у чоловіка не вийшло, він вийшов на вулицю і почав кричати про те, що вбив батька. На крики відреагували сусіди, які й викликали швидку.
Лікарі, що прибули на місце події, констатували смерть 77-річного мешканця Негрова.
Як зауважує заступник начальника слідчого управління поліції Закарпаття підполковник поліції Володимир Мага, станом на тепер підозрюваного затримано у порядку статті 208 КПК.
Йому інкримінується частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області