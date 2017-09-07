На Луганщині непутящий син безжально вбив власну матір

Протягом доби поліцейські Сєвєродонецька та Управління кримінальної поліції ГУНП в Луганській області збирали оперативну інформацію, речові докази та допитували свідків жахливого вбивства жінки.

У результаті кропіткої роботи правоохоронці викрили у скоєні вбивства та затримали 23-річного чоловіка - сина вбитої жінки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.



Днями, близько 14 години до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в квартирі багатоквартирного будинку по вул. Гагаріна виявлено труп 52-річної жінки. При огляді медики виявили тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних ран тім’яної та потиличної області.



Проведеними оперативно-розшуковими та слідчими заходами поліцейські викрили підозрюваного у вбивстві, ним виявився раніше судимий 23-річний син потерпілої.

Затриманий розповів, що протягом останніх двох місяців його мати проживала окремо, бо в них часто виникали конфлікти на підґрунті асоціального способу життя чоловіка. В цей трагічний день мати прийшла провідати сина. Їх спілкування закінчилось вбивством жінки, бо матір відмовилась давати сину гроші.



Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

