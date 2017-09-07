У Миколаєві суд змінив запобіжний захід постачальниці живого товару на Кіпр

Суд Центрального району Миколаєва змінив міру запобіжного заходу організаторці постачання «живого товару» на арешт.

Раніше повідомлялось, що 24-річна мешканка Миколаєва організувала поставку дівчат для надання платних інтимних послуг відпочиваючим на Кіпрі.

Правоохоронцями були проведені заходи з припинення діяльності міжнародного каналу торгівлі людьми, а організаторка злочинних турів була затримана у порядку ст.208 КПК України.

Жінці було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Тоді мірою запобіжного заходу суд обрав домашній арешт, але зловмисниця порушила його умови та, щоб уникнути кримінальної відповідальності, планувала виїхати з країни.

Завадили їй це зробити співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, працівники Держприкордонслужби та прокуратури.



За погодженням із органами прокуратури слідчим було підготовлено клопотання до суду Центрального району про зміну міри запобіжного заходу на тримання під вартою і 29 серпня суд прийняв рішення заарештувати підозрювану на 60 діб.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

