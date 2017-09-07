На Донеччині мати-зозуля залишила трьох дітей на свого співмешканця

У місті Волноваха виявлено родину, в якій матір кинула на співмешканця 3 дітей.

Жінка більше місяця не з’являється вдома, в той час як її цивільний чоловік самотужки виховує дітей.

В родині підростає троє дітей віком від 4 до 7 років.

Чоловік розповів, що ще у серпні його цивільна дружина виїхала у Нікольське до батьків, нібито, переоформлювати банківську картку для соціальних виплат, але й досі її немає.

Час від часу жінка виходила на зв’язок зі співмешканцем, проте щоразу знаходила привід не повертатися назад.

Зараз співробітники ювенальної превенції збирають повні відомості про родину, аби відновити повну картину того, що сталося, які потім буде спрямовано до служби у справах дітей Волноваської районної адміністрації. Подальшу долю дітей будуть вирішувати вони.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області