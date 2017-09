На Буковині СБУ вирила податківця на мільйонному хабарі

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі начальника одного із відділень податкової інспекції у Чернівецькій області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав один мільйон гривень від місцевого комерсанта за сприяння у законному отриманні відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.

Співробітники спецслужби затримали податківця у місті Коломия в готельно-ресторанному закладі під час отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі начальника одного із відділень податкової інспекції у Чернівецькій області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав один мільйон гривень від місцевого комерсанта за сприяння у законному отриманні відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.

Співробітники спецслужби затримали податківця у місті Коломия в готельно-ресторанному закладі під час отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3877#.ovllXfuV.dpbs