На Буковині СБУ вирила податківця на мільйонному хабарі
На Буковині СБУ вирила податківця на мільйонному хабарі
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі начальника одного із відділень податкової інспекції у Чернівецькій області.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав один мільйон гривень від місцевого комерсанта за сприяння у законному отриманні відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.
Співробітники спецслужби затримали податківця у місті Коломия в готельно-ресторанному закладі під час отримання другої частини хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі начальника одного із відділень податкової інспекції у Чернівецькій області.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав один мільйон гривень від місцевого комерсанта за сприяння у законному отриманні відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.
Співробітники спецслужби затримали податківця у місті Коломия в готельно-ресторанному закладі під час отримання другої частини хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3877#.ovllXfuV.dpbs