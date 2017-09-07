П’ятеро дорослих та дитина постраждали під час ДТП у Львові
П’ятеро дорослих та дитина постраждали під час ДТП у Львові
Дорожньо-транспортна пригода сталась на регульованому перехресті вулиць Любінської та Петлюри у Львові.
Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення маршрутного автобуса «Еталон» під керуванням 37-річного мешканця Самбірського району з автомобілем «Хонда Акорд», яким керував 25-річний львів’янин.
На момент ДТП в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Шестеро з них, серед яких 9-річна дівчинка, звернулися за медичною допомогою.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області