П’ятеро дорослих та дитина постраждали під час ДТП у Львові

Дорожньо-транспортна пригода сталась на регульованому перехресті вулиць Любінської та Петлюри у Львові.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення маршрутного автобуса «Еталон» під керуванням 37-річного мешканця Самбірського району з автомобілем «Хонда Акорд», яким керував 25-річний львів’янин.

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Шестеро з них, серед яких 9-річна дівчинка, звернулися за медичною допомогою.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області