На Вінниччині син кинувся з ножем на співмешканця своєї матері

На Вінниччині син кинувся з ножем на співмешканця своєї матері

10:02 07.09.2017
На Вінниччині син кинувся з ножем на співмешканця своєї матері

Працівники поліції затримали 34-річного жителя села Махнівка, який під час сварки наніс ножове поранення співмешканцю власної матері. Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Махнівка Козятинського району стався конфлікт між місцевими жителями під час якого ножове поранення отримав 40-річний чоловік.

Потерпілий був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини.

На місці події поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілий отримав у будинку своєї співмешканки. Під час застілля він посварився з сином своєї цивільної дружини та в ході сварки молодший чоловік наніс йому ножове поранення.

Зараз потерпілий прооперований та перебуває у лікарні у задовільному стані.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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