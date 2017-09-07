На Вінниччині син кинувся з ножем на співмешканця своєї матері

Працівники поліції затримали 34-річного жителя села Махнівка, який під час сварки наніс ножове поранення співмешканцю власної матері. Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Махнівка Козятинського району стався конфлікт між місцевими жителями під час якого ножове поранення отримав 40-річний чоловік.

Потерпілий був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини.

На місці події поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілий отримав у будинку своєї співмешканки. Під час застілля він посварився з сином своєї цивільної дружини та в ході сварки молодший чоловік наніс йому ножове поранення.

Зараз потерпілий прооперований та перебуває у лікарні у задовільному стані.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області