На Черкащині розлючена жінка звіряче побила свого співмешканця

До Катеринопільського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що у їх відділення доставили 43-річного чоловіка, жителя одного із сіл району в тяжкому стані, без свідомості з чисельними ранами на тілі та в стані алкогольної інтоксикації.

Поліцейські направилися на місце події. Під час спілкування із свідками, з’ясувалося, що до побиття потерпілого причетна його 36-річна співмешканка. Жінка також знаходилася в стані алкогольного сп’яніння.

Очевидці розповіли, що почули крики, а потім побачили як жінка завдає удари руками та ногами потерпілому, який вже лежав на землі без свідомості.

Люди зупинили жінку та викликали швидку допомогу.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області