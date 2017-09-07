В Івано-Франківську патрульні виявили п’яним за кермом інспектора кіберполіції

В Івано-Франківську патрульні виявили п’яним за кермом інспектора кіберполіції

11:00 07.09.2017
В Івано-Франківську патрульні виявили п’яним за кермом інспектора кіберполіції

Вночі на вулиці Надрічна екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль "Toyota Avalon". Водій під час маневру не увімкнув сигнал повороту.

Під час спілкування з 32-річним водієм патрульні запідозрили, що він керує автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, інформує прес-служба патрульної поліції.

Водію запропонували пройти тест на вміст алкоголю у крові, результат виявився позитивним – 2,16 проміле.

Водієм виявився старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Івано-Франківській області КУК ДКП.

Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп'яніння).

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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