В Івано-Франківську патрульні виявили п’яним за кермом інспектора кіберполіції
В Івано-Франківську патрульні виявили п’яним за кермом інспектора кіберполіції
Вночі на вулиці Надрічна екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль "Toyota Avalon". Водій під час маневру не увімкнув сигнал повороту.
Під час спілкування з 32-річним водієм патрульні запідозрили, що він керує автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, інформує прес-служба патрульної поліції.
Водію запропонували пройти тест на вміст алкоголю у крові, результат виявився позитивним – 2,16 проміле.
Водієм виявився старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Івано-Франківській області КУК ДКП.
Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп'яніння).
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області