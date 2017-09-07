На Харківщині рятувальники допомогли травмованій жінці, яка впала у льох

На Харківщині рятувальники допомогли травмованій жінці, яка впала у льох

11:22 07.09.2017
На Харківщині рятувальники допомогли травмованій жінці, яка впала у льох

О 07:36 на номер «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію, яка сталася за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. Музейна, 6. До рятувальників телефонувала жінка, 1949 року народження, яка повідомила, що впала у льох і не може самостійно встати.

До місця пригоди негайно прибули рятувальники 59-ї частини ДСНС. Вони з’ясували, що потерпіла, намагаючись потрапити до льоху, оступилась і впала в нього з висоти трохи менше 2-х метрів. В результаті падіння вона отримала травму опорно-рухового апарату.

Рятувальники заспокоїли жінку, двоє з них спустились до неї і підняли на гору. Ще двоє рятувальників приймали її. Невдовзі прибула карета швидкої медичної допомоги і бійці ДСНС допомогли транспортувати постраждалу до неї.

Наразі жінка перебуває у Валківській центральній районній лікарні. Лікарі діагностували в неї закритий перелом правої шийки стегна.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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