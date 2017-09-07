Жорстоке вбивство у Кременчуці розкрила поліція Полтавської області

Інформація про виявлення тіла чоловіка зі слідами насильницької смерті на площадці 5-го поверху багатоповерхівки по вулиці Небесної Сотні надійшла від медиків та від мешканців багатоповерхівки.

Під час роботи на місці пригоди поліцейськими було встановлено, що померлим є 58-річний мешканець даного будинку.

«Протягом години в одному із розважальних закладів в центральній частині міста правоохоронцями було затримано особу, яка може бути причетна до скоєного. Це 55-річний місцевий мешканець. Всі інші обставини пригоди наразі з’ясовують слідчі. Речові докази вилучено» - повідомив Олександр Коцар,- керівник кременчуцької поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)

За санкцією статті винуватцю скоєного загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області