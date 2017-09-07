На Полтавщині Porsche Cayenne влетів у канаву, є загиблі та поранені

На Полтавщині Porsche Cayenne влетів у канаву, є загиблі та поранені

12:00 07.09.2017
На Полтавщині Porsche Cayenne влетів у канаву, є загиблі та поранені

Автопригода сталась на виїзді з смт. Стрижавка на мосту, де проводяться ремонтні роботи.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій автомобіля «ПОРШ КАЄН», місцевий житель, під час виконання обгону, проігнорував вимоги тимчасово встановлених дорожніх знаків, в’їхав у технічну канаву та зіткнувся з залізобетонною конструкцією.

В результаті зіткнення 33-річна пасажирка іномарки, жителька Гайсинського району, отримала травми несумісні з життям. Водій та пасажири, 31-річний чоловік і 27-річна дівчина, госпіталізовані.

Поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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