У Харкові через стрілянину біля кафе поранені двоє людей

У Харкові через стрілянину біля кафе поранені двоє людей

10:15 07.09.2017
У Харкові через стрілянину біля кафе поранені двоє людей

Внаслідок події 49-річний чоловік отримав два поранення у живіт, 59-річний - поранення нижніх та верхніх кінцівок. Обидва постраждалих перебувають у лікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Подія сталася 07 вересня 2017 року близько першої години ночі на вулиці Пушкінській.

До Київського відділу поліції надійшов виклик через оператора 102 про те, що біля кафе відбувається стрілянина та бійка.

На місце події виїхали співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Встановлено, що під час сварки 46-річний чоловік використав спеціальний засіб для відстрілу гумових куль та зробив в бік 49 та 59-річних чоловіків кілька пострілів.

Пістолет, гільзи та інші речові докази вилучені для проведення низки експертиз.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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