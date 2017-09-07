У Дніпрі патрульні дістали з перекинутого легковика пораненого водія
У Дніпрі патрульні дістали з перекинутого легковика пораненого водія
07 вересня, близько опівночі спецлінії 102 надійшло повідомлення про ДТП на Кайдацькому шляху. Патрульний екіпаж одразу прибув на місце події. Там поліцейські виявили перевернутий на бік автомобіль Scoda superb. В ньому знаходився водій. Патрульні допомогли чоловіку вилізти з авто, викликали швидку та разом із небайдужими громадянами поставили його на колеса.
За словами 38-річного водія, він не впорався з керуванням та наїхав на бетонну конструкцію поряд із проїзною частиною. Чоловіка госпіталізували з травмою голови та забоєм хребта. У присутності 2 свідків він пройшов освідування.
Як виявилося, чоловік сів за кермо нетверезий. Драгер показав 1,38 проміле алкоголю в крові. В результаті патрульні склали на нього протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння).
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра