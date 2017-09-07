На Житомирщині під час пожежі у будинку виявили тіло людини

На Житомирщині під час пожежі у будинку виявили тіло людини

14:00 07.09.2017
На Житомирщині під час пожежі у будинку виявили тіло людини

07 вересня о 06:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на 4 господарі в смт Першотравневе Овруцького району.

По прибуттю рятувальників на місце події в одній із квартир спостерігалось сильне задимлення. Під час проведення розвідки в апаратах на стиснутому повітрі фахівці ДСНС виявили осередок займання – горів диван та підлога під ним. У сусідній кімнаті, на підлозі, в напрямку до виходу, вогнеборці знайшли загиблого чоловіка. Ним виявився 31-річний син власниці.

О 07:11 пожежу локалізовано, а о 07:38 – ліквідовано. Рятувальники не допустили розповсюдження загоряння по всій площі оселі та на 3 сусідні квартири. Вогнем знищено диван та 1 кв.м підлоги.

Усі обставини пожежі наразі встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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