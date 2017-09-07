У Хмельницькому так звані активісти вимагали гроші у забудовників

Працівники слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами з прокуратури та СБУ задокументували факт вимагання групою осіб з числа громадських активістів коштів у сумі 10 тисяч доларів США у представників підприємств-забудовників міста Хмельницького.

Чоловіків затримали «на гарячому» під час отримання ними вказаної суми. За цим фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Найближчим часом затриманим буде обрано міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

