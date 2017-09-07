На Херсонщині поліцейські вилучили тротил у раніше засудженого чоловіка

На Херсонщині поліцейські вилучили тротил у раніше засудженого чоловіка

23:30 07.09.2017
На Херсонщині поліцейські вилучили тротил у раніше засудженого чоловіка

У жителя міста Таврійськ працівники Новокаховського відділу поліції вилучили брусок вибухонебезпечної речовини "тротил" вагою приблизно 400 грамів без маркування.

Поліцейські затримали чоловіка у парку, тротил він ніс у пакеті. 

Зловмисником виявився 26-річний раніше судимий місцевий житель. Він пояснив, що тротил нібито знайшов під час польових робіт. Вибухову речовину планував використати для глушіння риби.

Як повідомив заступник начальника Новокаховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Ювченко, тротил вилучено та направлено на дослідження.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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