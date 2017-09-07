У Львові поліцейські затримали жорстокого кривдника літньої жінки

У Львові поліцейські затримали жорстокого кривдника літньої жінки

17:30 07.09.2017
У Львові поліцейські затримали жорстокого кривдника літньої жінки

У Львові поліцейські викрили зловмисника, причетного до пограбування пенсіонерки.

Чоловік напав на пенсіонерку у під’їзді будинку та зірвав у неї з вуха золоту сережку.

У Залізничний відділ поліції за допомогою звернулась 70-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що 5 вересня близько 14.00 у під’їзді будинку, де вона проживає, невідомий зловмисник зірвав з її вуха золоту сережку. Завдані збитки пенсіонерка оцінила у дві з половиною тисячі гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 30-річний львів’янин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від чотирьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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