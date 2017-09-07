На Луганщині підлітки знайшли на залізничній колії бойову гранату

Біля залізничної колії двоє підлітків виявили бойову гранату і розповіли про це чоловіку, який по залізничному пішохідного переходу йшов з роботи додому.

Чоловік негайно зателефонував на «102» і повідомив про смертельну знахідку. На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Рубіжанського відділу поліції та сапери вибухотехніки.

Під час огляду місця події поліцією було виявлено гранату Ф-1 з підривачем, яка лежала біля залізничної колії неподалік від залізничного пішохідного переходу, розташованого по вул. Озерна м. Рубіжне. Відразу, на час проведення слідчих дій, було призупинено рух поїздів у напрямку «Несветевич-Рубіжне».

Спеціалістами вибухово-технічної служби ГУНП в Луганській області гранату було вилучено для подальшого спрямування на вибухово-технічну експертизу до НДЕКЦ.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області