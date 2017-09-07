На Волині діяла організована злочинна група фальшивомонетників-іноземців

Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про збут та замахи на збут підробленої іноземної валюти, вчинені на території області трьома громадянами Республіки Білорусь.

Члени організованої злочинної групи вчинили три епізоди збуту восьми підроблених банкнот номіналом 500 Євро та три епізоди закінченого замаху на збут шести підроблених купюр номіналом 500 Євро.

Так, 09 грудня 2016 року вони збули таку банкноту касиру відділення одного з банків у Ковелі.

Цього ж дня в приміщенні магазину «Укрювелір», так само в Ковелі, зловмисники збули при купівлі товарів п’ять підроблених банкнот, придбавши ювелірних виробів із золота на суму понад 74 тис. грн.

Наступного дня у ювелірній крамниці «Імперія золота» у Нововолинську члени групи збули при купівлі ювелірних виробів дві підроблені банкноти номіналом 500 Євро, придбавши прикрас на суму 24,5 тис. грн.

Тричі у ці ж дні спроби збути "валюту" не вдалися, адже пильні касири банків та продавці магазинів у Ковелі й Любомлі відмовилися її приймати.

Нині усі члени злочинної групи затримані за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України, та перебувають під вартою.

Триває досудове розслідування.

За матеріалам прес-служби прокуратури Волинської області