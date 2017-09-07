У Дніпрі двох нелюдів судитимуть за звіряче вбивство та пограбування

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох громадян за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.).

Подія сталася у липні 2017 року в квартирі потерпілого у Дніпрі. 32-річний чоловік разом з 29-річним приятелем, розподіливши між собою ролі, прийшли до будинку знайомого з метою вбивства та заволодіння його грошовими коштами.

Так, зловмисники нанесли господарю численні удари гайковим ключем по голові, заволоділи його барсеткою, в якій знаходились 63 тис. грн. та документи, після чого зникли з місця злочину.

Від одержаних травм чоловік помер. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області