У Львові легковий автомобіль збив жінку з двома маленькими дітьми

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 07 вересня, о 08:15 на перехресті вулиць Наукової та Симоненка у місті Львів.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Джетта», 56-річна львів’янка, на пішохідному переході скоїла наїзд на жінку та двох дітей.

Внаслідок автопригоди 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик та 33-річна львів’янка отримали тілесні ушкодження. У них лікарі діагностували садна та забої. Після огляду їх відпустили додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області