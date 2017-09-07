На Львівщині юний велосипедист загинув під колесами вантажівки
На Львівщині юний велосипедист загинув під колесами вантажівки
Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, о 22:30, на автодорозі Київ – Чоп у селі Пісочна, Миколаївського району.
Як встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «Вольво», 36-річний житель Закарпатської області, скоїв наїзд на велосипедиста, 16-річного місцевого мешканця.
Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області