На Одещині СБУ блокувала контрабанду психотропів на 10 млн. доларів

На Одещині СБУ блокувала контрабанду психотропів на 10 млн. доларів

19:30 07.09.2017
На Одещині СБУ блокувала контрабанду психотропів на 10 млн. доларів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою блокували на Одещині контрабанду в Україну психотропних речовин.

Правоохоронці зупинили автомобіль зловмисників на трасі «Одеса-Київ». Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили двісті п’ятдесят кілограмів таблеток із вмістом психотропної речовини «каптогон». За інформацією СБ України, наркотик переправлявся до України з Близького Сходу. Надалі ділки планували відправити психотропи до однієї з країн Європейського Союзу через міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Під час обшуків за місцями проживання трьох іноземців, які організували контрабандне ввезення наркотику в Україну, оперативники СБ України виявили ще сто п’ять кілограмів «каптогону». За висновками експертів вартість вилученого «товару» за цінами «чорного ринку» становить понад десять мільйонів доларів США.

Слідчими одеського управління СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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